19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in, aşk yuvalarını, Demet Akbağ'dan kiraladığını ilk bu köşede okumuştunuz.
İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni yuvası
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , Paris , yeni ev
19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in, aşk yuvalarını, Demet Akbağ'dan kiraladığını ilk bu köşede okumuştunuz.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.