;
Yol Durumu
  1. Aslı'yı koluna kazıttı

İşte ’un yeni yuvası

19 Şubat 2016'da 'te evlenen oyuncu ile stil danışmanı Başak Dizer'in, aşk yuvalarını, Demet Akbağ'dan kiraladığını ilk bu köşede okumuştunuz.

Etiketler: , ,
  • 05 Nisan 2018, Perşembe 16:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ