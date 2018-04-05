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Aslı'yı koluna kazıttı

Türkiye'yi yasa boğan İran'daki jet kazasında hayatını kaybedenlerden biri olan 'nin nişanlısı Lübnanlı , sevgilisinin fotoğrafını koluna dövme olarak yaptırdı.

Lübnanlı işadamı nikah masasına oturmaya hazırladığı nişanlısı 'nin acı haberiyle yıkıldı.

Zor günler geçiren Bassam Houssami, nişanlısını yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 09:55
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