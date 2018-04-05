Aslı'yı koluna kazıttı

Lübnanlı işadamı Bassam Houssami nikah masasına oturmaya hazırladığı nişanlısı Aslı İzmirli'nin acı haberiyle yıkıldı.
Zor günler geçiren Bassam Houssami, nişanlısını yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi.
Lübnanlı işadamı Bassam Houssami nikah masasına oturmaya hazırladığı nişanlısı Aslı İzmirli'nin acı haberiyle yıkıldı.
Zor günler geçiren Bassam Houssami, nişanlısını yaptırdığı dövme ile ölümsüzleştirdi.
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