İşler yolunda

Kısa bir süre önce kendi adını taşıyan rujlarını piyasaya süren Merve Boluğur, önceki gün İstinyePark'taydı. "Keyfim çok yerinde. Benimle her fotoğraf çektiren rujlarımı soruyor. Onun için benden mutlusu yok şu sıralar" diyen güzel oyuncu, o esnada yanına gelen ve adını taşıyan rujlardan sürmüş olan genç bir hayranıyla da işte böyle selfie çektirdi.