Galada taciz

Ivana Sert, PekerAçıkalın, Nuri Alço, ArdaKural ve Berna Öztürk'ünyer aldığı 'Karımı Gördünüzmü?' filminin önceki akşamkigalasına taciz skandalı damgavurdu. Ümraniye CanparkAVM'deki galada Öztürk,kendisini sosyal medyadada taciz ettiği iddia edilenbir kişinin saldırısına uğradı. Gösterim öncesiekiple poz veren Öztürk,bir adamın kolundantutup çekiştirmesiyle şokeoldu. Çığlıklar atan BernaÖztürk'ün imdadına güvenlikgörevlileri yetişti. Saldırganmekandan dışarı atılırkenÖztürk'ü arkadaşları güçlüklesakinleştirdi. Saldırgan isegözaltına alındı.
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