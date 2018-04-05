Galada taciz

Ivana Sert, Peker Açıkalın, Nuri Alço, Arda Kural ve Berna Öztürk'ün yer aldığı 'Karımı Gördünüz mü?' filminin önceki akşamki galasına taciz skandalı damga vurdu. Ümraniye Canpark AVM'deki galada Öztürk, kendisini sosyal medyada da taciz ettiği iddia edilen bir kişinin saldırısına uğradı.

Gösterim öncesi ekiple poz veren Öztürk, bir adamın kolundan tutup çekiştirmesiyle şoke oldu. Çığlıklar atan Berna Öztürk'ün imdadına güvenlik görevlileri yetişti. Saldırgan mekandan dışarı atılırken Öztürk'ü arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Saldırgan ise gözaltına alındı.