Arınma bedeli 54 Bin $

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41 YAŞINDAKİ ünlü oyuncu, haftalık ücreti 36 bin dolar olan Arizona'daki bir merkezde tedavi görecek. Burada 45 gün kalacak olan oyuncaya arınma, 54 bin dolara mal olacak.
Yakışıklı oyuncunun kalacağı merkezde daha önce Kate Moss ve Selena Gomez gibi birçok yıldız da tedavi görmüştü.
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