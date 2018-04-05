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bedeli 54 Bin $

Arınma bedeli 54 Bin $
Hollywood'un ünlü aktörü Colin Farrell, 12 yıldır uzak kaldığı alkol ve uyuşturucuya yeniden dönmemek ve yenilenmek için gönüllü olarak rehabilitasyona başladı.
41 YAŞINDAKİ ünlü oyuncu, haftalık ücreti 36 bin dolar olan Arizona'daki bir merkezde tedavi görecek. Burada 45 gün kalacak olan oyuncaya , 54 bin dolara mal olacak.



Yakışıklı oyuncunun kalacağı merkezde daha önce ve gibi birçok yıldız da tedavi görmüştü.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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