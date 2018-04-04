Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda gördüğü bir rüyanın ardından umreye gitmeye karar verdi. Konser programını umre ziyaretine göre ayarlayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ordu konserinin ardından umreye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden Akçıl, Mekke ve Medine'de Türkler ve Araplar'dan büyük ilgi gördü. Birçok hayranı Akçıl ile fotoğraf çektirdi.
Sinan Akçıl: ‘O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim’
Umreye giden Sinan Akçıl, “Kabe’yi tavaf ettiğim anı tarif etmem mümkün değil. O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim. İnşallah Hac vazifemi de yerine getirmek istiyorum” dedi
Etiketler: Sinan Akçıl , umre
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