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  1. Ağrı’da doğdu Hollywoodlu oldu

: ‘O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim’

ye giden , “Kabe’yi tavaf ettiğim anı tarif etmem mümkün değil. O anlarda Yaradan’a ruhen yaklaştığımı hissettim. İnşallah Hac vazifemi de yerine getirmek istiyorum” dedi



Ünlü şarkıcı , geçtiğimiz haftalarda gördüğü bir rüyanın ardından ye gitmeye karar verdi. Konser programını umre ziyaretine göre ayarlayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ordu konserinin ardından umreye gitti. Kutsal toprakları ziyaret eden Akçıl, Mekke ve Medine'de Türkler ve Araplar'dan büyük ilgi gördü. Birçok hayranı Akçıl ile fotoğraf çektirdi.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 10:10
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