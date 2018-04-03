Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu için Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ​

Törene Sarıoğlu'nun ailesi, yakınları, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Usta oyuncunun eşi Elif Sarıoğlu ile kızı Aslı Sarıoğlu cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Burada kılınan cenaze namazının ardından da Dursun Ali Sarıoğlu Ihlamur Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"DÜNE KADAR CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU YOKTU''

Rize doğumlu olan sanatçı, "Kel Behzat" ile "Tarumar" tiplemeleri ve "Çat çat çat, kel Behzat!" repliğiyle izleyenlerin sevgisini kazanmıştı. Ulaştığı ünlü sanatçının eşi Elif Sarıoğlu şunları söyledi: Eşim yıllar önce baypass ameliyatı geçirmişti. Düne kadar ciddi bir sağlık sorunu yoktu. Ama dün bazı sıkıntıları ortaya çıktı. Hastane kaldırdık ama bu sabah kaybettik.

'ÇOK ÖZEL BİRİYDİ'

Tatlı Kaçıklar dizisinde birlikte rol aldığı Mehmet Ali Erbil: Çok özel biriydi. Değerini, yeteneğini tam insanların fark edemediği bir sanatçıydı. Haketmediği bir yerdeydi. İnsan olarak da kişilik olarak da çok farklı biriydi. Düzgün, sağlam karakterli biriydi. En ufak bir ters konuşmasını bile duymadık yıllarca çalışıp. Nur içinde yatsın. Allah ailesine sabır versin.

DURSUN ALİ SARIOĞLU KİMDİR?

Dursun Ali Sarıoğlu, (d. 1936, Çayeli, Rize), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamayan Dursun Ali Sarıoğlu, 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı.Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi. Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır.Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteridir.