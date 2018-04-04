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Salaş bensu

Salaş bensu
Güzel oyuncu Bensu Soral, önceki gün Kanyon'daydı. 'la 29 Eylül'de evlenecek olan Soral, hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Her zaman şık giyinen oyuncu, bu kez ise oldukça salaştı.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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