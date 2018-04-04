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Gururumuz

Dün ABD’deki semineri hınca hınç dolu olan için aşkı instagram’da ‘Seninle el ele olmak gurur’ diye yazdı

Gururumuz Metin Hara
Türk yazar Metin Hara ile geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşayan Adriana Lima, önceki gün sosyal medyada yine aşka geldi.



Hara'nın dün New York'ta verdiği seminerin afişini paylaşan Brezilyalı model, bu afişin altına şöyle yazdı:



"Aşkım, hayatım. Beni kucaklayan New York'a hoşgeldin. Bu daha bir başlangıç... Seninle el ele yürümek benim için bir gurur. Yüreğin ve insanlara yardım etme isteğin benim için ilham kaynağı... Ben her zaman yanında olup seni destekleyeceğim. Seni seviyorum."




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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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