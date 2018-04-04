Gururumuz Metin Hara

Türk yazar MetinHara ile geçtiğimizyazdan beri aşk yaşayanAdriana Lima, öncekigün sosyal medyadayine aşka geldi.
Hara'nındün New York'taverdiği seminerin afişinipaylaşan Brezilyalımodel, bu afişin altınaşöyle yazdı:
"Aşkım, hayatım.Beni kucaklayan NewYork'a hoşgeldin. Bu dahabir başlangıç... Seninle elele yürümek benim için birgurur. Yüreğin ve insanlarayardım etme isteğin benimiçin ilham kaynağı... Benher zaman yanında olupseni destekleyeceğim. Seniseviyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.