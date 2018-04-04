Düğün dernek Clinton

ABD'nin önde gelen girişimcisi ve yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Ocak ayında NewYork'ta Louise Vongerichten ile evlenmişti. Sade bir törenle evlenen çift, düğününün yaz aylarında Türkiye'de olacağını söylemişti. ABD basınına göre 1972 Erzincan'da dünyaya gelen Türk işadamı ile 31yaşındaki Fransız asıllı Amerikalı eşi, düğün için Göcek'teki lüks biroteli düşünüyor.
VIP ÇIKARMA OLACAK! Ağustos'ta yapılmasıplanlanan düğün kadar davetlilistesi de olay oldu. Göcek'tekidüğünde Hamdi Ulukaya ile gelinin ailesinin birçok VIP dostu yer alacak. Bu isimler arasında ABD eski başkanı Bill Clinton, TV yıldızı Oprah Winfrey, ünlü oyuncular Jennifer Garner ile AlecBaldwin ve Bulgari'nin CEO'suJean-Christophe Babin gibi birçok önemli isim bulunuyor...
KAYINPEDERİDÜNYACAÜNLÜ ŞEF Ulukaya'nın kayınpederi olan dünyaca ünlü Fransız aşçı Jean Georges Vongerichten, aralarında Oprah Winfrey gibi birçok dünyaca ünlü yıldızın olduğu arkadaşlarını kızının düğünü için Göcek'e davet edecek.
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