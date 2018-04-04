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Düğün dernek Clinton

Ocak’ta evlenen , ’li eşiyle düğün için Göcek’i seçti. ABD’nin en zengin girişimcilerinden Ulukaya, düğününe ABD eski Başkanı ve ’i de davet etti

Düğün dernek Clinton
ABD'nin önde gelen girişimcisi ve yoğurt markası Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya, Ocak ayında New York'ta Louise Vongerichten ile evlenmişti. Sade bir törenle evlenen çift, düğününün yaz aylarında 'de olacağını söylemişti. basınına göre 1972 Erzincan'da dünyaya gelen Türk işadamı ile 31 yaşındaki Fransız asıllı Amerikalı eşi, düğün için Göcek'teki lüks bir oteli düşünüyor.



VIP ÇIKARMA OLACAK!
Ağustos'ta yapılması planlanan düğün kadar davetli listesi de olay oldu. Göcek'teki düğünde ile gelinin ailesinin birçok VIP dostu yer alacak. Bu isimler arasında ABD eski başkanı Bill Clinton, TV yıldızı Oprah Winfrey, ünlü oyuncular Jennifer Garner ile Alec Baldwin ve Bulgari'nin CEO'su Jean-Christophe Babin gibi birçok önemli isim bulunuyor...



KAYINPEDERİ DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF
Ulukaya'nın kayınpederi olan dünyaca ünlü Fransız aşçı Jean Georges Vongerichten, aralarında gibi birçok dünyaca ünlü yıldızın olduğu arkadaşlarını kızının düğünü için Göcek'e davet edecek.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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