Sevilen popçu Bengü ile işadamı aşkı Selim Selimoğlu, önceki akşam Paris'te evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü şarkıcı, 39. yaş gününde sevgilisinden gelen telefonla şaşkına döndü. 1 yıldırberaber olduğu işadamının "Ufak birvaliz yap. 1 saat sonra kapıdayım" sözüyle neye uğradığını şaşıran Bengü, yeni yaşını aşkıyla Paris'te kutladı. Bengü'nün doğum günü için kesenin ağzını açan işadamı, geceliği bin500 euro (yaklaşık 7 bin 300 lira) olan Hotel Costes'de oda tutup bir de restoranda rezervasyon yaptırdı. Sevgilisinin hazırladığı sürpriz seyahatle mutluluktan havalara uçan popçu, asılşoku ise romantik akşam yemeğinde yaşadı. Mum ışığındaki romantik yemek sırasında cebinden yaklaşık 400 binlira değerindeki 4 buçuk karatlıktektaşı çıkaran Selimoğlu, Bengü'ye evlenme teklifi etti.
Bengü, bu kareyi "Doğduğum günde; birinci senemizde 'evet' dedim. Bir ömür seninle ne güzel olacak" notuyla paylaştı.
'EVET' DİYE HAYKIRDI... Hem doğum gününü hem de aşkıyla birlikteliğinin 1. yılını kutlamak için Fransa'ya gittiklerini düşünen Bengü, sevgilisinin sürpriz evlenme teklifiyleşoke oldu. Sevinçle 'evet' diye haykıran şarkıcı, bu mutlu haberi instagram'daki takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin bu yaz nikah masasına oturacağı öğrenildi.
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