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Altın çağ

'Altın Çağ’ adlı son albümü, ’ye şans getirdi. Önceki gün 39. yaşını aşkı ’yla ’te kutlayan popçu, aşklarının 1. yıldönümünde gelen evlilik teklifiyle de havalara uçtu...

Altın çağ
Sevilen popçu Bengü ile işadamı aşkı Selim Selimoğlu, önceki akşam Paris'te evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü şarkıcı, 39. yaş gününde sevgilisinden gelen telefonla şaşkına döndü. 1 yıldır beraber olduğu işadamının "Ufak bir valiz yap. 1 saat sonra kapıdayım" sözüyle neye uğradığını şaşıran , yeni yaşını aşkıyla Paris'te kutladı. Bengü'nün için kesenin ağzını açan işadamı, geceliği bin 500 euro (yaklaşık 7 bin 300 lira) olan Hotel Costes'de oda tutup bir de restoranda rezervasyon yaptırdı. Sevgilisinin hazırladığı sürpriz seyahatle mutluluktan havalara uçan popçu, asıl şoku ise romantik akşam yemeğinde yaşadı. Mum ışığındaki romantik yemek sırasında cebinden yaklaşık 400 bin lira değerindeki 4 buçuk karatlık tektaşı çıkaran Selimoğlu, Bengü'ye evlenme teklifi etti.



Bengü, bu kareyi "Doğduğum günde; birinci senemizde 'evet' dedim. Bir ömür seninle ne güzel olacak" notuyla paylaştı.

'EVET' DİYE HAYKIRDI...
Hem doğum gününü hem de aşkıyla birlikteliğinin 1. yılını kutlamak için 'ya gittiklerini düşünen Bengü, sevgilisinin sürpriz evlenme teklifiyle şoke oldu. Sevinçle 'evet' diye haykıran şarkıcı, bu mutlu haberi instagram'daki takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. İkilinin bu yaz nikah masasına oturacağı öğrenildi.



Müzmin bekar Bengü'nün aşkıyla evleneceği haberi hayranlarını sevindirdi.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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