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çelişki!

Her seferinde 10 yıllık evliliklerini bitirmekte ısrarlı olduklarını söyleyen Mustafa ile , geçtiğimiz gün oğulları ’ın maçını izledi. Emina, instagram’da da barış mesajları yazdı

Yaman çelişki!
Boşanmak üzere olan ünlü popçu Mustafa Sandal ile Sırp eşi Emina Jahovic'ten geri vites… 10 yıllık evliliklerini Şubat ayında bitirmeye karar veren çiftin, oğulları Yaman ve Yavuz için boşanmayı askıya aldıkları iddia edildi. İkili, geçtiğimiz gün Vodafone Park'taki Alanyaspor karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ın alt yapısında oynayan oğulları 'ın maçını birlikte izledi. İkilinin stattan ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlar, çiftin arasındaki buzların eridiğinin kanıtı gibiydi. Geçtiğimiz aylarda ortak basın açıklamasında zamanla aşkın tükenmesiyle ayrılma kararı aldıklarını belirten çiftin barışmasında ikilinin aile büyüklerinin etkili olduğu öğrenildi.



Ünlü çiftin bir araya gelmesi Sırp basınının da gözünden kaçmadı. Jahovic'in memleketindeki gazeteler ikilinin çocukları için barıştığını duyurdu.

BÜYÜKLER DEVREYE GİRDİ
Oğullarının psikolojisini düşünen Sandal ile Jahovic, aile büyüklerinin yaptığı konuşmanın ardından evliliklerine ikinci bir şans verdi. Bu haber ikilinin dostlarını mutlu etti. Jahovic'in önceki gün paylaştığı mesajlar ise barışma iddiasını kuvvetlendirdi. Sırp şarkıcı instagram'da İngilizce "Eğer hala aklındaysa risk almaya değer" ve "Her şey sonunda tamam değildir. Eğer tamam değilse son gelmemiş demektir" anlamına gelen sözleri arka arkaya paylaştı.

BARIŞ SİNYALİ


​Musti'ye sürekli sosyal medyadan gönderme yapan , önceki gün paylaştığı mesajlarla da adeta barış sinyali verdi.

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