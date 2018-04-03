Yaman çelişki!
Her seferinde 10 yıllık evliliklerini bitirmekte ısrarlı olduklarını söyleyen Mustafa ile Emina Sandal, geçtiğimiz gün oğulları Yaman’ın maçını izledi. Emina, instagram’da da barış mesajları yazdı
Ünlü çiftin bir araya gelmesi Sırp basınının da gözünden kaçmadı. Jahovic'in memleketindeki gazeteler ikilinin çocukları için barıştığını duyurdu.
BÜYÜKLER DEVREYE GİRDİ
Oğullarının psikolojisini düşünen Sandal ile Jahovic, aile büyüklerinin yaptığı konuşmanın ardından evliliklerine ikinci bir şans verdi. Bu haber ikilinin dostlarını mutlu etti. Jahovic'in önceki gün paylaştığı mesajlar ise barışma iddiasını kuvvetlendirdi. Sırp şarkıcı instagram'da İngilizce "Eğer hala aklındaysa risk almaya değer" ve "Her şey sonunda tamam değildir. Eğer tamam değilse son gelmemiş demektir" anlamına gelen sözleri arka arkaya paylaştı.
BARIŞ SİNYALİ
Musti'ye sürekli sosyal medyadan gönderme yapan Emina Jahovic, önceki gün paylaştığı mesajlarla da adeta barış sinyali verdi.
Etiketler: emina sandal , Mustafa Sandal , Emina Jahovic , Yaman , Beşiktaş
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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