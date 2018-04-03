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Minikler yararına anlamlı konser

Minikler yararına anlamlı konser
Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'dan anlamlı konser… Yaşar, önceki akşam Büyükşehir Belediyesi ile Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin düzenlediği organizasyonda sahne aldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun eşi Didar Kafaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen konserde Yaşar, sevimli bir bebeği de kucağından indirmek bilmedi.
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