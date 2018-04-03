Minikler yararına anlamlı konser

; 25 / 12 21 / 9 14 / 0 11 / 3 14 / 3 15 / 5 14 / 1 22 / 13 4 / 0 11 / 9 25 / 10 18 / 4 15 / 6 21 / 4 7 / 3 16 / 4 17 / 4 12 / 5 11 / 0 17 / 4 19 / 8 18 / 8 13 / 1 12 / 3 21 / 9 20 / 5 17 / 7 19 / 5 16 / 3 14 / 4 9 / 2 15 / 2 19 / 7 12 / 7 8 / 6 16 / 6 23 / 10 20 / 7 16 / 3 22 / 14 17 / 8 22 / 11 21 / 8 14 / 5 15 / 3 7 / 1 10 / 0 13 / 0 14 / 2 17 / 5 14 / 3 21 / 10 17 / 9 15 / 4 14 / 1 18 / 5 22 / 10 18 / 12 21 / 6 16 / 5 10 / 0 14 / 4 12 / 7 24 / 10 14 / 9 17 / 8 12 / 6 21 / 10 12 / 7 11 / 1 23 / 10 18 / 11 15 / 8 14 / 4 13 / 9 17 / 2 15 / 2 14 / 3 17 / 10 9 / -1 13 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar'dan anlamlı konser… Yaşar, önceki akşam Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği'nin düzenlediği organizasyonda sahne aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun eşi Didar Kafaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen konserde Yaşar, sevimli bir bebeği de kucağından indirmek bilmedi.
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