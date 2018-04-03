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Ergenç 1 milyon dolar yatırmıştı! Kapandı

’in yeğeni Aziz Akgül ile yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak hayata geçirdiği ‘Pondr’ sessiz sedasız kapandı. Yayınlandığı 2014 yılında bilinen sosyal ağlardan birçok farkı olan uygulama için konuşan Halit Ergenç, 'Çok büyüyeceğinden eminim. Yakında dünya devi olacağız” demişti.

Ergenç 1 milyon dolar yatırmıştı! Kapandı
Ünlü oyuncu 'in yaklaşık 1 milyon dolar yatırım yaparak yeğeni Aziz Akgül'le birlikte hayata geçirdiği 'Pondr' (derinlemesine düşünmek) adındaki akıllı telefon uygulaması sessiz sedasız kapatıldı. 'a benzer bir tasarıma sahip olan Pondr'ın en önemli özelliği ise iki resmin yan yana konularak üzerindeki kişilerden fikir alınabilmesiydi. Bu özelliğe benzer anket özelliklerinin Facebook, Twitter ve Instagram'da da yer almaya başlaması, Pondr'ın sosyal medya uygulamaları arasındaki şansını azalttı. Dolayısıyla Pondr'ın giderek trafiği azaldığı için uygulama mağazalarından kaldırıldı.
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  • 03 Nisan 2018, Salı 11:01
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