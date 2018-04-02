2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonrası hayatını makinelere bağlı olarak devam ettiren usta tiyatrocu Kenan Işık'ın sağlık durumu merak ediliyor.
4 yıldır gözlerini açamayan Kenan Işık'tan haber var
2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonrası hayatını makinelere bağlı olarak devam ettiren usta tiyatrocu Kenan Işık'ın sağlık durumu merak ediliyor.
Etiketler: Kenan Işık , Ankara , ALMANYA
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