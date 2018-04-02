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Yol Durumu
  1. Hakaret davasında gerginlik!

4 yıldır gözlerini açamayan 'tan haber var


2014 yılında geçirdiği talihsiz kaza sonrası hayatını makinelere bağlı olarak devam ettiren usta tiyatrocu 'ın sağlık durumu merak ediliyor.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 18:32
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