Jeste Fransız kalmadı

Güzel popçu Gülşen, önceki gün 46 yaşına giren müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu için romantikliğini konuşturdu. Gülşen, her zaman yaptığı jestlerle kendisini şımartan eşinin doğum gününde Paris'te romantik bir kutlama organize etti.







41 yaşındaki şarkıcı, eşinin doğum gününe özel organize ettiği seyahat için de kesenin ağzını açtı. Popçu, ailesiyle konaklamak için Paris'in en lüks otellerinden biri olan Four Seasons'ta geceliği 15 bin TL'ye delux oda tuttu.







DÜNYACA ÜNLÜ OTELDE ROMANTİZM...

Gülşen, 1 Nisan doğumlu Çolakoğlu'nu ünlü 'Loulou' adlı restoranda yemeğe de çıkardı. Romantik akşam yemeği öncesinde fotoğrafını paylaşan popçu, altına "Paris'te bir doğum gününe geldim. İyi ki doğdun iyi ki" notu düşüp eşini etiketledi. Çolakoğlu da "İyi ki sen" diye karşılık vererek eşine bu güzel sürprizi için teşekkür etti. Birkaç gün Paris'te kalacak olan ikili, daha sonra Gülşen'in konseri için Türkiye'ye dönecek.

DOĞAN SAVAŞ