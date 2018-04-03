'Hamilelikte 35 kilo alacak kadar az yedin'





Ece Erken oğlunun doğduğu gün hastane odasında çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı.

Erken, altına "Eymen doğduktan dakikalar sonrası..Hayatımın değiştiği anlar ve sen kimsin bakışım... Oğlum,hayatım, Allah'ın en güzel emaneti! 3 yaşına girmene Allah'ın izniyle çok az kaldı. Normalde cumartesi ama biz cuma kutlayacağız. Zaman ne çabuk geçiyor! Hangi ara 3 oldun... İnşallah hep güzel insanlarla karşılaşırsın... Gördüğünden eksik etmesin Allah'ım seni... Sağlıklı,huzurlu,mutlu bir hayatın olur, anneciğini hep sevip sayarsın.. Seni çok seviyorum, çok içimden geldi! Allah evlatlarımızı korusun.

Not:7 Nisan 2015 doğumlu Eymen,3.5 kilo doğmuştu:)annesi biraz yemişti hamilelikte"