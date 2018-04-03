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sevgilisinin siyle eğlendi

, bir dönem 'le de aşk yaşadı.

Burcu Esmersoy sevgilisinin eski sevgilisiyle eğlendi

Gemi broker'ı 'ın Şubat 2013'te aşk yaşamaya başladığı ile ilişkisi kısa sürmüştü. İkili, Kasım 2013'te yollarını ayırmışlardı.

PARTİDE KARŞILAŞTILAR

Berk Suyabatmaz geçen Ağustosta sunucu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisi ile sık sık uzun süreli yurt dışı tatilleri yapan Burcu Esmersoy geçenlerde İstanbul'daydı. Sinan Engin'in kızı Elif Engin'in doğum gününe katıldı.

AYŞE'NİN YANINA GİTTİ

Burcu Esmersoy'un yanında Berk Suyabatmaz yoktu. Geç saatlere kadar süren partide Berk Suyabatmaz'ın si Ayşe Özyılmazel de vardı. Burcu Esmersoy, Ayşe Özyılmazel'i fark edince ne saklandı, ne de yüzünü astı. Aksine yanına gitti.

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  • 03 Nisan 2018, Salı 12:20
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