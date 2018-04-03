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sallandı!

Frankfurt sallandı!
Megastar, 'fizy Konserleri' turnesinin üçüncü konserini önceki akşam Frankfurt'taki Jahrhunderthalle'de gerçekleştirdi. Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserde Tarkan, dans şovları ve şarkılarıyla binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşattı. Tarkan'ın yeni durakları ise Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg...
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