Çiçeği kaptı

Her yaptığıyla olay olan Hülya Avşar,önceki gün yine işbaşındaydı. Avşar Kızı,hayatını Levent Cengizhan'la birleştiren yakındostu Mengü Atasağun'un nikah töreninekatıldı. Ünlü sanatçı, Beşiktaş Belediyesi'ndekitörende gelinin nikah şahidi oldu. Muziplikleriylekonukları güldüren 54 yaşındaki sanatçı, törensonunda gelin çiçeğini kaptı.
"Evlenemiyorum, şahit olayım" diye espri yapan Avşar Kızı, damada "Emin misin?" diye takılınca salon kahkahaya boğuldu.
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