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Çiçeği kaptı

Çiçeği kaptı
Her yaptığıyla olay olan Hülya Avşar, önceki gün yine işbaşındaydı. , hayatını Levent Cengizhan'la birleştiren yakın dostu Mengü Atasağun'un nikah törenine katıldı. Ünlü sanatçı, Beşiktaş Belediyesi'ndeki törende gelinin nikah şahidi oldu. Muziplikleriyle konukları güldüren 54 yaşındaki sanatçı, tören sonunda gelin çiçeğini kaptı.



"Evlenemiyorum, şahit olayım" diye espri yapan Avşar Kızı, damada "Emin misin?" diye takılınca salon kahkahaya boğuldu.

Aydın HAMZA
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