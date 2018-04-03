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Arabasına kavuştu!

Arabasına kavuştu!
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün Bebek'teydi. Geçtiğimiz aylarda Porsche cipiyle kaza yapan 19 yaşındaki genç kızın, 2 milyon liralık aracına kavuştuğu görüldü.

Aydın HAMZA
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