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Hakaret davasında gerginlik!

Ünlü oyuncu ’ın Radyocu ’a açtığı hakaret davası gergin geçti...



Katıldığı televizyon programında diğer konuk ünlü oyuncu 'a hakaret ettiği iddia edilen radyocu 'a açılan davanın görülmesine devam edildi. Avukatlar arasında karşılıklı gerginliğin yaşandığı duruşmada mahkeme avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Radyocu Ceyhun Yılmaz ve ünlü oyuncu Müjde Uzman'ın 2015 yılında konuk olduğu bir televizyon programında sunucunun Uzman'a sorduğu "Mesleğiniz nedir?" sorusuna Yılmaz'ın fısıldayarak hakaret içerikli ("o...luk") ifadeleri kullandığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu Müjde Uzman, programın ardından kullandığı sözler üzerine Yılmaz'dan şikayetçi olmuştu.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 17:35
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