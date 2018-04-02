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  1. Ünlü oyuncudan şok itiraf: "Kocam yüzüme..."

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın oğlunun ismi belli oldu

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin erkek olacağı öğrenilen bebeğinin ismi belli oldu.



Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in baba olacağı haberleri, eylül ayında magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kısa bir süre sonra hakkında çıkan iddiaları doğrulayan oyuncu, sevgilisi Feyza Aktan'ın hamile olduğunu açıklamıştı.

  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 16:36
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