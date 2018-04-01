Kaç Jelena kaç!

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, firarda! Çiçek hastalığı salgınının yaşandığı ülkesi Sırbistan'da aileleri "Aşı otizmeneden oluyor.Çocuklarınızı çiçekaşısı yaptırmayın" diye sosyal medyada uyaran Karleusa'yı doktorlar, 12 kişinin ölümünün ardından mahkemeye vermişti. Geçtiğimizgün Belgrad polisi,ifade vermesi içinSırp şarkıcınınkapısına dayandı.Karleusa'nınevindeki görevliJelena'nın Türkiye'deolduğunu ve 10 günsonra geleceğinisöyledi. Bunun üzerineSırp basını Jelena'nınpolisi atlatmak içinTürkiye'ye kaçtığınıyazdı. Olay yengeülkesine gittiğindeifade verecek.
Jelena'nın polisi atlatmak için bir süre daha İstanbul'da eşiyle kalacağı iddia ediliyor…
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