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Kaç Jelena kaç!

Kaç Jelena kaç!
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa, firarda! Çiçek hastalığı salgınının yaşandığı ülkesi Sırbistan'da aileleri "Aşı otizme neden oluyor. Çocuklarınızı çiçek aşısı yaptırmayın" diye sosyal medyada uyaran Karleusa'yı doktorlar, 12 kişinin ölümünün ardından mahkemeye vermişti.
Geçtiğimiz gün Belgrad polisi, ifade vermesi için Sırp şarkıcının kapısına dayandı. Karleusa'nın evindeki görevli Jelena'nın 'de olduğunu ve 10 gün sonra geleceğini söyledi. Bunun üzerine Sırp basını Jelena'nın polisi atlatmak için Türkiye'ye kaçtığını yazdı. Olay yenge ülkesine gittiğinde ifade verecek.



Jelena'nın polisi atlatmak için bir süre daha İstanbul'da eşiyle kalacağı iddia ediliyor…
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