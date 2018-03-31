Türkan Şoray'ın zatürre savaşı

Ünlü oyuncu bir süredir, yakalandığı zatürre hastalığıyla savaşıyor. Ağır gribe yakalanan sanatçının hastalığı zatürreye dönüştü. Şoray, bir haftadır evde istirahat ediyor.
Ünlü oyuncu bir süredir, yakalandığı zatürre hastalığıyla savaşıyor. Ağır gribe yakalanan sanatçının hastalığı zatürreye dönüştü. Şoray, bir haftadır evde istirahat ediyor.
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