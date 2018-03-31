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Türkan Şoray'ın zatürre savaşı

Türkan Şoraydan kötü haber

Ünlü oyuncu bir süredir, yakalandığı zatürre hastalığıyla savaşıyor. Ağır gribe yakalanan sanatçının hastalığı zatürreye dönüştü. Şoray, bir haftadır evde istirahat ediyor.

  • 31 Mart 2018, Cumartesi 07:54
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