Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Bülent Ersoy'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" dedi.
Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı
Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Bülent Ersoy'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" dedi.
Etiketler: Bülent Ersoy , Osmantan Erkır
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