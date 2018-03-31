Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu Osmantan Erkır, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Bülent Ersoy'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" dedi.



