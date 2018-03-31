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hastaneye kaldırıldı


Popstar 2018 Programının yapımcısı ve sunucusu , İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla 'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erkır, "Bizim biriciğimiz, çok kıymetlimiz Sevgili Bülent Ersoy'umuza acil şifalar diliyorum" dedi.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 22:23
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