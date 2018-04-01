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Candan başkan

Candan başkan
Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) yeni başkanlığına, sanatçı seçildi. Erçetin, Garo Mafyan'a karşı 98 oy farkla ipi göğüsledi. Seçimli Genel Kurul gergin bir atmosferde geçti. Sanatçı ve Çelik'in de konuşma yaptığı genel kurulda tansiyon yer yer yükseldi. Erçetin'in yönetim kurulu listesinde , gibi isimler de yer aldı.

Doğan SAVAŞ
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