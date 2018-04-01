Candan başkan

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) yeni başkanlığına, sanatçı Candan Erçetin seçildi. Erçetin, Garo Mafyan'a karşı 98 oy farkla ipi göğüsledi. Seçimli Genel Kurul gergin bir atmosferde geçti. Sanatçı Sezen Aksu ve Çelik'in de konuşma yaptığı genel kurulda tansiyon yer yer yükseldi. Erçetin'in yönetim kurulu listesinde Mustafa Sandal, Ozan Doğulu gibi isimler de yer aldı.
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