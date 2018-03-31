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Şiddetli aşık

2009’da aşkı ’yı dövüp hastanelik eden , önceki gün bir kadının boğazını sıkarken objektiflere yakalandı

Şiddetli aşık
Yıllar önce o zaman aşk yaşadığı Rihanna'ya şiddet uygulayan Chris Brown, yine benzer görüntülerle dünya gündeminde... ABD'li rapçi, konser vermek için gittiği Miami'de kiraladığı evin balkonunda 'şiddetli' görüntülere imza attı. , bir kadın arkadaşının boğazını sıkarken fotoğraflandı.

TMZ'nin çektiği fotoğraflarda; ünlü rapçinin boğazını sıktığı kadının bu durumdan son derece rahatsız olduğu ve diğer bir kadının ise Brown'u durdurmaya çalıştığı görüldü. Bu kareler sonrası yine büyük tepki çeken ünlü rapçi, "Bu görüntüler sadece bir eşek şakasından ibaret" dese de kimseyi inandıramadı.
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