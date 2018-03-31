Şiddetli aşık

Yıllar önce o zaman aşk yaşadığı Rihanna'ya şiddet uygulayan Chris Brown, yine benzer görüntülerle dünya gündeminde... ABD'li rapçi, konser vermek için gittiği Miami'de kiraladığı evinbalkonunda'şiddetli'görüntülere imza attı. Chris Brown, bir kadınarkadaşınınboğazını sıkarken fotoğraflandı.
TMZ'nin çektiği fotoğraflarda; ünlü rapçinin boğazını sıktığı kadınınbu durumdan son derecerahatsız olduğu ve diğer bir kadının ise Brown'udurdurmayaçalıştığı görüldü. Bu kareler sonrası yine büyük tepki çeken ünlü rapçi, "Bu görüntülersadece bir eşekşakasından ibaret" dese de kimseyi inandıramadı.
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