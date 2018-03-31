;
Yol Durumu
  1. Turist tacizi
  2. 39’luk lolita

Müziksever!

’tan 2017 Eylül’de boşanan , önceki gün kozmetik markasının tanıtımında ‘Aşka kapalı değilim’ dedi. Güzel oyuncu, saatler sonra gittiği bir partide ise DJ ile sürekli göz gözeydi

Müziksever!
Güzel oyuncu Merve Boluğur'un önceki günü bir hayli yoğun geçti... Boluğur, öğle saatlerinde kendi adını taşıyan kozmetik ürünlerinin tanıtımını 'daki Beymen Morini'de yaptı. "Artık kendi kanatlarım ve markam ile uçmaya karar verdim" diyerek heyecanını dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, özel hayatıyla ilgili ise şöyle dedi:

HAVADA AŞK KOKUSU VAR!
"Evliliğim bitti diye araya zaman koymam. Hayatıma biri girerse elinden tutar çıkarım karşınıza. Şu an için hayatımda kimse yok ama aşka kapalı değilim." Murat Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği geçtiğimiz Eylül'de sona eren Merve Boluğur, bu açıklamasından saatler sonra ise Nişantaşı Raphael'de düzenlenen bir partiye katıldı. Aynı mekanda Sabancı Ailesi'nin üyelerinden Faruk Sabancı da vardı. Son dönemde birçok defa aynı mekanlarda karşılaşan güzel oyuncu ile DJ'lik yapan 25 yaşındaki Sabancı'nın parti boyunca sürekli bakışmaları da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.



Parti boyunca sık sık yan yana gelen ikili, aynı karede böyle görüntülendi.

Doğan SAVAŞ

Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar