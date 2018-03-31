Müziksever!

Murat Dalkılıç’tan 2017 Eylül’de boşanan Merve Boluğur, önceki gün kozmetik markasının tanıtımında ‘Aşka kapalı değilim’ dedi. Güzel oyuncu, saatler sonra gittiği bir partide ise DJ Faruk Sabancı ile sürekli göz gözeydi
Güzel oyuncu Merve Boluğur'unönceki günü bir hayli yoğun geçti...Boluğur, öğle saatlerinde kendiadını taşıyan kozmetik ürünlerinintanıtımını Zorlu Center'daki BeymenMorini'de yaptı. "Artık kendi kanatlarımve markam ile uçmaya karar verdim"diyerek heyecanını dile getiren 30yaşındaki oyuncu, özel hayatıyla ilgili iseşöyle dedi:
HAVADA AŞK KOKUSU VAR! "Evliliğim bitti diye araya zamankoymam. Hayatıma biri girerse elindentutar çıkarım karşınıza. Şu an içinhayatımda kimse yok ama aşka kapalıdeğilim." Murat Dalkılıç'la 2 yıllıkevliliği geçtiğimiz Eylül'de sona eren MerveBoluğur, bu açıklamasından saatler sonraise Nişantaşı Raphael'de düzenlenen birpartiye katıldı. Aynı mekanda SabancıAilesi'nin üyelerinden Faruk Sabancıda vardı. Son dönemde birçok defa aynımekanlarda karşılaşan güzel oyuncu ileDJ'lik yapan 25 yaşındaki Sabancı'nınparti boyunca sürekli bakışmaları da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.
Parti boyunca sık sık yan yana gelen ikili, aynı karede böyle görüntülendi.
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