ABD'li şarkıcı Katy Perry, yeni albümünün Japonya tanıtımı için katıldığı sabah programında boğulma tehlikesi atlattı.
Katy Perry tavuk yerken boğuluyordu!
Etiketler: Katy Perry , japonya , ABD
ABD'li şarkıcı Katy Perry, yeni albümünün Japonya tanıtımı için katıldığı sabah programında boğulma tehlikesi atlattı.
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