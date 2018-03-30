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  1. 'Maço musunuz' sorusuna Arda Turan'dan esprili yanıt

tavuk yerken boğuluyordu!



'li şarkıcı , yeni albümünün tanıtımı için katıldığı sabah programında boğulma tehlikesi atlattı.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 15:41
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