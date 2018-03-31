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Vay Açıkgöz!


Bir yılda 4 milyon lira gelir elde edip iki yılda sadece 118 bin lira vergi veren Hadise Açıkgöz, "Parayı Türkiye'de kazanıyor, yatırımını Belçika ve Amerika'ya yapıyor" diye eleştiriliyordu. Sanatçı, tepkiler üzerine Facebook'taki 'Memleketi Belçika' ibaresini sildi
  • 31 Mart 2018, Cumartesi 04:15
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