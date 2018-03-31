Avusturya kökenli ABD'li ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, açık kalp ameliyatına alındı.Terminatör filmlerinin efsane oyuncusu Arnold Schwarzenegger hakkında arayış devam ediyor. İşte Arnold Schwarzenegger kimdir sorusunun yanıtı...

Arnold Schwarzenegger kimdir?

Arnold Alois Schwarzenegger (d. 30 Temmuz 1947, Graz), Avusturya kökenli ABD vatandaşı, sporcu, sinema oyuncusu ve siyasetçidir. Schwarzenegger 2003-2011 yılları arasında ABD'nin California Eyaleti Valisi seçilmiştir. Sinema kariyerinde özellikle Terminatör filmleriyle ünlenmiştir.

Yaşamı ve kariyeri

Annesi ile babası 20 Ekim 1945 tarihinde evlendiler. Babası 1947 yılında polis kariyerine devam etti. Annesinin önceki evliliğinden Meinhard adında bir üvey abisi vardı. Çocukken kısaca Arnie diye de anılan Schwarzenegger, II. Dünya Savaşı sonrası diğer çocuklar gibi fakir ve travmatik bir toplumda gözlerini açmıştır. Schwarzenegger'in vücut geliştirme antrenmanlarında vücudunun verdiği olumlu tepki kısa sürede ciddi mesafe kat etmesini sağlamış, dönemin önde gelen sporcu ve antrenörleri tarafından müsabakalara katılması için teşvik edilmiştir.

Arnold Schwarzenegger 1966'da önce Almanya ve aynı yıl Avrupa şampiyonu olduktan sonra kariyerindeki ilk amatör Uluslararası Vücut geliştirme şampiyonluğunu N.A.B.B.A Mr. Universe yarışması ile 1967 yılında İngiltere'de kazandı. O yıllarda bilinen en büyük organizasyonda 5 kez şampiyon oldu. Ancak onu hem vücut geliştirme sporunda zirveye oturtan hem de "Modern" dünyaya ikon olarak tanıtan yarışma Amerikalı bir serbest girişimci ve spor malzemeleri taciri olan Joe Weider'ın düzenlediği ve daha sonra vücut geliştirmenin Oscar'ı olarak kabul edilen I.F.B.B (International Federation of BodyBuilding) Mr. Olympia 1970 olmuştur. Bu yarışmada kendi standartlarında olan Mike Mentzer, Sergio Oliva, Frank Zane gibi proporsiyonu tam, oranları birbirine çok yakın dönemin elit vücutçularıyla yarışma serüveni devam etti. Müthiş devamlılığı ile o dönemdeki estetik algıların gelişmişlik düzeyi sayesinde 6 kez Mr. Olympia unvanını aldığında günümüz deyimiyle artık bir Star Profil'di ve dolayısıyla yaptığı her şey artık halk tarafından beğeniyle izleniyordu. 1979 yılında Wisconsin Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun oldu. Arnold, 1986'da ABD'nin eski başkanı John Kennedy'nin kızkardeşi Eunice Kennedy Shriver'in kızı olan Maria Shriver ile evlendi ve bu evliliğinden 4 çocuk sahibi olmuştur.

Vücut geliştirme sporunu bırakan Arnold Schwarzenegger dergilerde, reklamlarda ve beyaz perdede boy göstermeye başladı. En büyük rakibi Mike Mentzer ile 5 yıl aradan sonra 7. ve son kez katıldığı 1980 Mr. Olympia'ya kadar yıllar boyu kıyasıya bir mücadele içindeydiler. Mike Mentzer bu sefer kazanmak istiyordu ve son yılların en iyi formunu yakalamış Arnold Schwarzenegger'in yokluğunda şampiyon olmuştu fakat Arnold Schwarzenegger ismi ve şöhretiyle sanki kendi adına düzenlenmiş bir veda gecesi havasında geçen yarışmada ona hiçbir zaman geçilmedi. Bunun doğrultusunda Amerika'da profesyonel spor hayatını sürdürdüğü yıllarda Hollywood Stüdyoları tarafından işlenmeye hazır elmas muamelesi gördü ve fiziğine uygun rollerde sinema izleyicisinin karşısında boy göstermeye başladı.