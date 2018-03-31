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39’luk lolita

39’luk lolita
Başarılı modacı Tuvana Büyükçınar, Tuvanam markasının yeni koleksiyonunu önceki akşam Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Zorlu PSM'de görücüye çıkardı. Baş mankenliğini Çağla Şıkel'in yaptığı defile büyük alkış aldı.



Özel hayatında da tercih ettiği Tuvanam kıyafetlerle podyumda göz kamaştıran Şıkel, kusursuz fiziğini yine gözler önüne serdi. 39 yaşındaki iki çocuk annesi model "Çağla, yıllar geçse de genç kızlara taş çıkarıyor" dedirtti.

Doğan SAVAŞ
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