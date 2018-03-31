39’luk lolita

Başarılı modacı Tuvana Büyükçınar,Tuvanam markasının yeni koleksiyonunuönceki akşam Mercedes-Benz FashionWeek İstanbul kapsamında Zorlu PSM'degörücüye çıkardı. Baş mankenliğini ÇağlaŞıkel'in yaptığı defile büyük alkış aldı.
Özel hayatında da tercih ettiği Tuvanamkıyafetlerle podyumda göz kamaştıran Şıkel,kusursuz fiziğini yine gözler önüne serdi.39 yaşındaki iki çocuk annesi model"Çağla, yıllar geçse de genç kızlara taşçıkarıyor" dedirtti.
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