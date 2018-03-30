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Süper anneden Türkiye mesajı

Süper anneden Türkiye mesajı
Gigi ile Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid'den Türkiye'ye mesaj. Esra Oflaz Güvenkaya'nın başlattığı 'Senin Mucizen' projesine destek veren süper anne, "Merhaba Türkiye" diyerek başladığı mesajında ölümcül hastalığı yendiğini anlatıp Türk kadınlarına "Siz de mucizeyi gerçekleştirebilirsiniz" diye seslendi.

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