Usta oyuncu hayatını kaybetti!

Beyin, kemik ve göğüs kanseri ile mücadele eden 57 yaşındaki oyuncu Süreyya Küçük, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Müzisyen Onur Akay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz sene ağustos ayında kemik, beyin ve göğüs kanseri ile savaştığını duyurduğum sinema ve dizi oyuncusu, usta tiyatrocu Süreyya Küçük'ü maalesef bugün saat 14:00'da kaybettik. 4 gündür yoğun bakımda olan 57 yaşındaki oyuncumuz, yaklaşık bir ay önce beni aramıştı ve tedavisi ile ilgili maddi sıkıntılar yaşadığını söylemiş, 'Tiyatro salonlarını ücretsiz verirlerse, ben de oyunumu oynar ve tedavim için gerekli parayı kazanırım' demişti. Nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.





Tiyatro oyuncusu Süreyya Küçük, çok sayıda dizi ve sinema filminde rol aldı. Kendi yazdığı ve yönettiği 'Uyanış' adlı tiyatro oyunu ile binlerce seyircinin önüne çıkan Küçük, en son 'Al Karısı' isimli bir korku filminde oynamıştı.