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Cinsiyet değiştirme ameliyatı için ablasından izin almış!



Stil danışmanı 'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olup Poyraz adını aldı. Eliz Sakuçoğlu, "Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum" açıklamasını yapan kardeşi Poyraz ile önceki akşam 'nda bir mekanda yemek yedi.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 11:02
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