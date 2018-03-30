Cinsiyet değiştirme ameliyatı için ablasından izin almış!





Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyatı ile erkek olup Poyraz adını aldı. Eliz Sakuçoğlu, "Hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum" açıklamasını yapan kardeşi Poyraz ile önceki akşam Rumeli Hisarı'nda bir mekanda yemek yedi.