Devre arası transfer döneminde Barcelona'dan Başakşehir'e transfer olan milli futbolcu Arda Turan, Aslıhan Doğan ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Milli futbolcu, "Evde maço musunuz?" sorusuna esprili yanıt verdi.
'Maço musunuz' sorusuna Arda Turan'dan esprili yanıt
Etiketler: Arda Turan , aslıhan doğan , Barcelona , Başakşehir
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