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'Maço musunuz' sorusuna 'dan esprili yanıt

Devre arası transfer döneminde 'dan 'e transfer olan milli futbolcu , ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girmişti. Milli futbolcu, "Evde maço musunuz?" sorusuna esprili yanıt verdi.

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  • 30 Mart 2018, Cuma 12:05
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