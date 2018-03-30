Kylıe’nin kaygılı savaşı!

Geçtiğimiz günlerde Sidney'de vereceği konserini iptal eden KylieMinogue, hayranlarını korkutmuştu. Konsere çıkmama nedenini 'boğazenfeksiyonu' olarak açıklayan 49yaşındaki şarkıcının, asıl rahatsızlığınınanksiyete olduğu ortaya çıktı. Kaygı bozukluğu yaşayan Kylie Minogue, bu rahatsızlığın 2005'te yakalandığı kansernedeniyle kaynaklandığını söyledi. Yıllar geçse de ölümkorkusunu üzerindenatamayan dünyaca ünlü şarkıcı, anksiyete ile savaşmak için de depresyon ilaçlarıkullanmak yerine nefesegzersizleri ile meditasyonyapıyor...
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