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Kylıe’nin kaygılı savaşı!

Kylıe’nin kaygılı savaşı!
Geçtiğimiz günlerde Sidney'de vereceği konserini iptal eden Kylie Minogue, hayranlarını korkutmuştu. Konsere çıkmama nedenini 'boğaz enfeksiyonu' olarak açıklayan 49 yaşındaki şarkıcının, asıl rahatsızlığının anksiyete olduğu ortaya çıktı.
Kaygı bozukluğu yaşayan , bu rahatsızlığın 2005'te yakalandığı kanser nedeniyle kaynaklandığını söyledi. Yıllar geçse de ölüm korkusunu üzerinden atamayan dünyaca ünlü şarkıcı, anksiyete ile savaşmak için de depresyon ilaçları kullanmak yerine nefes egzersizleri ile meditasyon yapıyor...
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