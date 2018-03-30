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Harvard'da Osmanlı 'Hakim'iyeti

, yüzde 100 burslu kazandığı ’nde Osmanlı rüzgarı estirdi. Hakim ve arkadaşları, okuldaki etkinliklerde Osmanlı Sultanları’na ait şiirleri okuyor.



Dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard'a yüzde 100 burslu olarak kabul edilen Ece Hakim, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor... Rol aldığı atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a ABD'deki eğitim hayatı için veda eden 20 yaşındaki oyuncu, Harvard'da kültürümüzü tanıtıyor.
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