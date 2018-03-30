Dönerle start

Avrupa turnesi için geçtiğimiz gün Almanya'ya giden Tarkan, yoğun maratonuna dönerle başladı. Önceki gün Berlin'deTürkler'in işlettiği bir mekana giden 45 yaşındaki şarkıcı, döner yerken çekilen bu karesini instagram'da paylaştı. İştah kabartan bu fotoğrafına "Berlin'e gelipde döner yememek olurmu? Konserde görüşmeküzere" diye not düşen ünlü şarkıcı, yine sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı...
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