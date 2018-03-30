;
Yol Durumu
  1. Kylıe’nin kaygılı savaşı!
  2. 20 yıl sonra yeniden

le start

Dönerle start
Avrupa turnesi için geçtiğimiz gün Almanya'ya giden Tarkan, yoğun maratonuna le başladı. Önceki gün Berlin'de Türkler'in işlettiği bir mekana giden 45 yaşındaki şarkıcı, döner yerken çekilen bu karesini instagram'da paylaştı.
İştah kabartan bu fotoğrafına "Berlin'e gelip de döner yememek olur mu? Konserde görüşmek üzere" diye not düşen ünlü şarkıcı, yine sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı...
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar