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Doğum günü sürprizi

Sosyetik güzel ile adının aşk dedikosuna karıştığı , önceki akşam ’deki bir tiyatro oyununu izledi. Yaş gününü ünlü komedyenle geçiren Fırat, objektifleri görünce ise şovmenin yanından hızla uzaklaştı

Doğum günü sürprizi
Geçtiğimiz gün Ataşehir'deki Das Das'da baş başa eğlenerek adları aşk dedikodularına karışan Cem Yılmaz ile sosyetik güzel İdil Fırat, önceki akşam da aynı mekandaydı. 'Kafkas Tebeşir Dairesi' adlı tiyatro oyununu izleyen sürpriz çift, bu kez objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

Gazetecilerin mekan çıkışında olduğunu öğrenen Fırat, Yılmaz'la aynı karede görüntülenmemek için aracına koştu. Yılmaz da hemen şarkıcı Harun Tekin'in arkasına saklandı.

SABUNCU ENGELİ BASTI!
Objektifleri fark edince panikleyen ikilinin bu halleri "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedirtti. Önceki gün 30 yaşına giren 'ın 'la yakınlaşması ise "İdil'e yeni yaşında sürpriz aşk" yorumunu da beraberinde getirdi. Bu arada ikilinin aynı hafta içinde aynı yerde ikinci kez bir araya gelmesi Yılmaz'ın bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Özge Sabuncu'yu çileden çıkardı. Sabuncu, kendisini Fırat'la aldattığını düşündüğü Yılmaz'a resti çekip ilişkiyi bitirdi. Sabuncu, bununla da kalmayıp yıllar önce aşk yaşadığı ve geçtiğimiz yaz yeniden bir araya geldiği Yılmaz'ı sosyal medyada engelledi.



Fırat, objektifleri fark edince hemen Yılmaz'dan uzaklaşıp mekanı terk etti.



Sosyetik güzelin kaçtığını gören komedyen, arkadaşlarının arkasına saklansa da başarılı olamadı.

DOĞAN SAVAŞ​
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