Doğum günü sürprizi
Sosyetik güzel İdil Fırat ile adının aşk dedikosuna karıştığı Cem Yılmaz, önceki akşam Ataşehir’deki bir tiyatro oyununu izledi. Yaş gününü ünlü komedyenle geçiren Fırat, objektifleri görünce ise şovmenin yanından hızla uzaklaştı
Gazetecilerin mekan çıkışında olduğunu öğrenen Fırat, Yılmaz'la aynı karede görüntülenmemek için aracına koştu. Yılmaz da hemen şarkıcı Harun Tekin'in arkasına saklandı.
SABUNCU ENGELİ BASTI!
Objektifleri fark edince panikleyen ikilinin bu halleri "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedirtti. Önceki gün 30 yaşına giren İdil Fırat'ın Cem Yılmaz'la yakınlaşması ise "İdil'e yeni yaşında sürpriz aşk" yorumunu da beraberinde getirdi. Bu arada ikilinin aynı hafta içinde aynı yerde ikinci kez bir araya gelmesi Yılmaz'ın bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Özge Sabuncu'yu çileden çıkardı. Sabuncu, kendisini Fırat'la aldattığını düşündüğü Yılmaz'a resti çekip ilişkiyi bitirdi. Sabuncu, bununla da kalmayıp yıllar önce aşk yaşadığı ve geçtiğimiz yaz yeniden bir araya geldiği Yılmaz'ı sosyal medyada engelledi.
Fırat, objektifleri fark edince hemen Yılmaz'dan uzaklaşıp mekanı terk etti.
Sosyetik güzelin kaçtığını gören komedyen, arkadaşlarının arkasına saklansa da başarılı olamadı.
DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: Cem Yılmaz , Harun Tekin , Ataşehir , idil fırat
- 30 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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