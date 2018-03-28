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Ünlülerin bilinmeyen alışkanlıkları

Kimi günde 80 bardak çay içiyor, kimi güzel kadınlardan korkuyor, kimi erkeklerle konuşurken çok utanıyor. İşte ünlülerin pek bilinmeyen o tuhaf alışkanlıkları...


ADRIANA LIMA
Maskara sürmeyi çok seviyorum. Kirpiklerim simsiyah olana kadar kat kat maskara sürüyorum. İzin günlerimde dakikalarca maskara sürdüğüm oluyor. Duşa girdiğimde maskara yüzümden akıp gidiyor. Akanları silip üzerine tekrar maskara uyguluyorum. Kesinlikle buna bayılıyorum.

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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 22:55
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