Ünlülerin bilinmeyen alışkanlıkları

ADRIANA LIMA

Maskara sürmeyi çok seviyorum. Kirpiklerim simsiyah olana kadar kat kat maskara sürüyorum. İzin günlerimde dakikalarca maskara sürdüğüm oluyor. Duşa girdiğimde maskara yüzümden akıp gidiyor. Akanları silip üzerine tekrar maskara uyguluyorum. Kesinlikle buna bayılıyorum.