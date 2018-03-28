ADRIANA LIMA
Maskara sürmeyi çok seviyorum. Kirpiklerim simsiyah olana kadar kat kat maskara sürüyorum. İzin günlerimde dakikalarca maskara sürdüğüm oluyor. Duşa girdiğimde maskara yüzümden akıp gidiyor. Akanları silip üzerine tekrar maskara uyguluyorum. Kesinlikle buna bayılıyorum.
Ünlülerin bilinmeyen alışkanlıkları
Kimi günde 80 bardak çay içiyor, kimi güzel kadınlardan korkuyor, kimi erkeklerle konuşurken çok utanıyor. İşte ünlülerin pek bilinmeyen o tuhaf alışkanlıkları...
ADRIANA LIMA
Etiketler: Hülya Avşar , Gülben Ergen , Emma Stone , Adriana Lima
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.