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Ölüm mekanı!

’de bir eğlence mekanında iki grup arasında ‘yan bakma’ tartışması çıktı. Silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı...

Ölüm mekanı!
İstanbul geceleri yine kana bulandı. Bir gece kulübünde çıkan silahlı çatışmada1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay dün yaşandı. İçeride eğlenen iki grup arasında 'yan bakma' tartışması çıktı. Kavga büyüyünce Alkan Uçarer kulüpten ayrıldı, bir süre sonra ise elinde silahla döndü. Genç adam, kulübün girişine doğru ateş etmeye başlayınca güvenlik görevlileri de karşılık verdi. Uçarer, bodyguard Osman Köksal'ın silahından çıkan mermiyle hayatanı kaybetti. Çatışma sırasında 2 kişi de yaralandı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, ölen Uçarer'in cansız bedeni ve çevresinde inceleme yapıldı. Çatışma sırasında caddedeki bazı araçlara da kurşun isabet etti. Polis, güvenlik şeridiyle çevirdiği caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Osman Köksal ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Öte yandan olay sırasında şarkıcı 'in mekanda bulunduğu öğrenildi.



Kurşunların hedefi olan , hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA - Yunus Emre KAVAK
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