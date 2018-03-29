Klip için otel kapattı

Popçu Bengü, 'Altın Çağ' albümünün üçüncü klibini önceki gün 'Geçmiş Olsun' şarkısına çekti. Büyükada'da kamera karşısına geçen şarkıcı, 17 saat süren çekimler için tarihi bir oteli kapattı. Sözü ve müziği Melda Gürbey'e, aranjesi Volga Tamöz'e ait olan şarkının klibini ise Gülşen Aybaba yönetti.