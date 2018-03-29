;
Yol Durumu
  1. Aşk yeniden
  2. Adriana'yı "Hara"p etti

‘Baba’ servet!

‘Baba’ servet!
Hapishane fotoğrafıyla ünlü olan eski mahkum Jeremy Meeks, servete konacak! Hapisten çıktıktan sonra modellik yapan Meeks, geçtiğimiz yaz Bodrum'da Topshop'un varisi Chloe Green ile aşk yaşamaya başlamıştı. Halen resmi olarak evli olduğu 8 yıllık eşini sosyetik güzelle aldatan 'in milyarder Chloe Green'den bebek beklediği haberi olay yarattı...
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar