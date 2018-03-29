;
Yol Durumu
  1. ‘Baba’ servet!
  2. Bir dizi çılgınlık

Adriana'yı "Hara"p etti

’ya atom yediren , ‘Kulağından alevler çıktığını gördüm’ dedi

Adrianayı Harap etti
, Adriana Lima aşkıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. "Adriana'nın yüzüne pasta yapıştırdığım oldu" diyen ünlü yazar, ekledi: "Bir gün ona 'Sen Brezilyalısın, acı seviyorsun' diyerek atom yedirdim. Üç tane kızarmış parçayı aldım, azıcık da yoğurtla 'Al al al' dedim. Gözleri yaşardı, kulaklarından alev çıktı. Böyle şakalar da yapıyoruz."
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar