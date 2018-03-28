; 26 / 13 23 / 11 20 / 6 19 / 5 25 / 11 22 / 11 20 / 8 23 / 14 15 / 2 21 / 12 23 / 12 18 / 8 16 / 9 27 / 6 17 / 5 16 / 7 23 / 8 17 / 5 17 / 6 19 / 8 19 / 11 13 / 9 19 / 6 19 / 6 23 / 13 26 / 7 18 / 9 11 / 8 24 / 9 23 / 10 16 / 3 19 / 7 24 / 9 15 / 10 19 / 7 19 / 7 25 / 12 25 / 10 18 / 7 24 / 15 14 / 8 21 / 14 25 / 13 19 / 9 22 / 11 16 / 4 18 / 6 23 / 8 22 / 9 11 / 6 22 / 9 25 / 13 17 / 11 25 / 10 18 / 8 24 / 10 21 / 12 23 / 14 20 / 10 21 / 8 21 / 8 21 / 9 14 / 10 28 / 14 16 / 14 17 / 10 13 / 10 25 / 12 12 / 8 22 / 9 27 / 13 22 / 11 11 / 6 23 / 11 15 / 12 23 / 8 18 / 7 17 / 4 17 / 10 17 / 5 12 / 9
Kardeşinin ameliyatla erkek olduğu haberinin ortaya çıkmasının ardından ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu "Allah'ımdan yine aynı kardeşi dilerdim!" sözleri suskunluğunu bozdu.
- 28 Mart 2018, Çarşamba 04:49
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.