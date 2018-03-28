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suskunluğunu bozdu!


Kardeşinin ameliyatla erkek olduğu haberinin ortaya çıkmasının ardından ünlü stilist "Allah'ımdan yine aynı kardeşi dilerdim!" sözleri suskunluğunu bozdu.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba 04:49
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