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'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

'nun kız kardeşi cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması ’de çok konuşulmuştu. Şimdi ise Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü.

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  • 27 Mart 2018, Salı 15:35
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