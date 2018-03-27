Duygu Sakuçoğlu adını değiştirerek Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi.
Poyraz Sakuçoğlu yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı:
Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi
Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi. Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok konuşulmuştu. Şimdi ise Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşinin cinsiyet değiştirmesi gündeme bomba gibi düştü.
Etiketler: Eliz Sakuçoğlu , Duygu Sakuçoğlu , Poyraz Sakuçoğlu , Türkiye
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.