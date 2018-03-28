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Dilara’dan kıskandıran pozlar

Dilara’dan kıskandıran pozlar
Fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan ile dünyayı gezen Dilara Öztunç'un Maldivler'deki tatili sürüyor. Geçtiğimiz hafta adaya giden güzel oyuncu, paylaşımlarıyla kıskandırıyor. Öztunç, önceki gün de aşkına modellik yaptı.



Deniz keyfinin ardından sandal sefası yapan ünlü oyuncuyu sevgilisi fotoğrafladı. Cennet gibi bir manzara eşliğinde hem tatil yapıp hem de ruhunu dinlendiren Dilara Öztunç'un paylaşımları beğeni yağmuruna tutuldu.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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