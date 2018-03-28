Dilara’dan kıskandıran pozlar

Fotoğrafçı aşkı UmutKızıltan ile dünyayı gezen DilaraÖztunç'un Maldivler'deki tatilisürüyor. Geçtiğimiz hafta adayagiden güzel oyuncu, paylaşımlarıylakıskandırıyor. Öztunç, önceki gün deaşkına modellik yaptı.
Deniz keyfinin ardından sandalsefası yapan ünlü oyuncuyu sevgilisifotoğrafladı. Cennet gibi birmanzara eşliğinde hem tatil yapıphem de ruhunu dinlendiren DilaraÖztunç'un paylaşımları beğeniyağmuruna tutuldu.
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