;
Yol Durumu
  1. Ahlaksız teklif
  2. Patladılar!

Kim’in komik oyunu

Kim’in komik oyunu
37 yaşındaki yıldız Kim Kardashian, photoshop'un dozunu kaçırınca dalga konusu oldu. ABD'li yıldız, kendisini daha ince göstermek için arkasındaki aracı şekilden şekile sokunca ortaya bu komik görüntü çıktı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar